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400 terörist esir alındı

Suriyeli muhalifler, Esed rejiminin açtığı koridorla İdlib gerginliği azaltma bölgesine girmeye çalışan DEAŞ'la çatışmalarda 400 teröristi esir alırken, pek çoğunu etkisiz hale getirdi.

13 Şubat 2018 Salı 18:14
400 terörist esir alındı

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Suriyeli muhalif gruplar ortak operasyonlarla Esed rejiminin kontrol ettiği bölgeden, İdlib'e ilerlemeye çalışan DEAŞ'ı durdurdu.

"İşgalcileri püskürtme" adı verilen ortak operasyon odası kuran Suriyeli 12 muhalif grup, İdlib güney ve doğu kırsalında çok sayıda DEAŞ'lı teröristi öldürdü.

Çatışmalarla İdlib'e giremeyen ve ağır kayıplar veren DEAŞ'ta çözülme başladı.

YÜZLERCE TERÖRİS ESİR ALINDI

Muhaliflerin kurduğu ortak operasyon odası sözcüsü Naci Ebu Huzeyfe, AA'ya yaptığı açıklamada, Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerden İdlib'e ilerlemeye çalışan DEAŞ'a karşı başlattıkları operasyonun devam ettiğini söyledi.

Ebu Huzeyfe, "Bugün, İdlib'in güney ve doğu kırsalında 80'i yaralı yaklaşık 400 DEAŞ'lı teröristi esir aldık."dedi.

DEAŞ'a ve Esed rejiminin saldırılarına karşı 12 Suriyeli muhalif grubun kurduğu ortak operasyon odasının yaklaşık 2 bin savaşçısı olduğunu kaydeden Ebu Huzeyfe, "İlk önce savunma hatları oluşturup DEAŞ'ın ilerlemelerini durdurduk. Daha sonra taarruz ettik. İdlib'in güneydoğu kırsalındaki Um Halahil, Huveyin ve Ard Zerzur köylerini de geçirdik." dedi.

Ebu Huzeyfe, "Son 4 günde İdlib'in güney ve doğusundaki köylerde muhalifler ve DEAŞ arasında çatışmalar yoğunlaştı. Ağır kayıplar veren DEAŞ'ta çözülmeler başladı.Emir komuta zincirini kaybeden teröristler, bireysel hareket etmeye başladı." diye konuştu.

Bölgedeki muhalifler gruplar, DEAŞ'ın dağılma sürecinde olduğunu ve hücre evlerine çekildiği bilgisini paylaştı.

Esed rejimi ve DEAŞ bir süredir, Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde muhaliflere karşı ilerlemek için taktik işbirliği yapıyor.

Rejim, ekim 2017'de Hama'nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden DEAŞ'lı teröristlere yol açarak, İdlib'de muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağlamıştı. Koordineli hareket eden DEAŞ ve rejim, 3 ay boyunca Rusya'nın muhaliflere ve rejim karşıtı askeri gruplara karşı düzenlediği öncü hava saldırıları sayesinde geniş bir alanda ilerlemişti.

Terör örgütü, 30 kilometre uzunluktaki koridordan İdlib'in içine sokularak Deribiye ve Niha köylerinde konuşlanmıştı.

Rejim ve DEAŞ, İdlib'in güneydoğusunda yer yer ilerlerken Rusya muhaliflere karşı yoğun hava desteği vermişti.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 18:14
  1. DEAŞ
  2. Suriye

YORUM YAZ

  • MikailMikail1 dk önce
    Desenize 400 daesli daha afrine girecek ve bunları bize bela edecekler!!
  • nooooonooooo53 dk önce
    take no prisoners
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