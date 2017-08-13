40 yıllık takiyyeciler doğruyu söylemez

BURSA - Uludağ Üniversitesi (UÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, FETÖ üyelerinin takıyyeyi yaşam tarzına dönüştürdüğünü belirterek, bu kişilerin sürekli yalan söyleme ve olduğundan farklı görünme çabası içine girdiklerini söyledi. FETÖ sanıklarının güçlü delillere rağmen mahkemelerde suçlamaları kabul etmemesine değinen Arslan, “Takva ile takıyye arasındaki ince çizgi takıyye lehine ağır basmış ve bu yapının mensuplarının hayat tarzına dönmüş, dinin yerini almış. Yani takıyye, yapının kısa ya da uzak hedefli davranışlarını ayarlayan bir ideoloji haline gelmiş. Dini cemaat olmaktan çıkmış ideolojik, politik bir hal almıştır. Bunu da yalan söyleyerek, gizleyerek yapmışlardır. Birçok terör örgütünün kaydı, belgesi vardır ama takıyye çok incedir. Bunun kaydını, belgesini bulmak çok zordur. Dolayısıyla bunlar takıyye ile bu zamana kadar gelmişler” dedi.

İNKÂRIN ARKASINDAKİ ŞEY SONUNA KADAR TAKIYYEDİR

Takıyyenin bu yapının 40 yıl işini gördüğünü ancak elinde patladığını dile getiren Arslan, bu radikal yalanın hayat tarzına dönüşmesinden dolayı, örgüt mensuplarından mahkemelerde doğru söylemelerini beklemenin iyimserlik olacağını vurguladı. Arslan, “40 yılını takıyye ile yaşamış bir örgütün mensupları mahkemeye çıktıklarında doğru söylemezler çünkü takıyye kemikleşmiş, alışkanlığa dönüşmüştür. Mahkemelerde suçlarını inkar etmelerinin arkasındaki şey sonuna kadar takıyyedir” diye konuştu.

ÖLENE KADAR KORKUYLA YAŞAYACAKLAR

Takıyyenin artık örgüt mensuplarını kurtaramayacağını belirten Arslan, FETÖ üyelerini bekleyen tek şeyin çok güçlü ve şiddetli bir paranoya olduğunu söyledi. Arslan, “Bunlar ölene kadar korkuyla ve paranoya ile yaşayacaklar. Bu mahkemelerdeki hal ve hareketleri paranoyanın tecessümüdür. Bunun arkasında çok şeyler aramaya gerek yoktur. Onlar, 15 Temmuz’da toplumumuza bir travma yaşattılar, travma onlara geri döndü. Onlar artık korkuyla ölene kadar yaşayacaklar” ifadesini kullandı.