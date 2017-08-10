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40 yıllık soruna Bakanlık el koydu

Türkiye’nin Haliç gibi büyük nehir ve çevre kurtarma projesi, Trakya’da 40 yıldır zehir saçan Ergene için bugün hayata geçiriliyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe 10:22
40 yıllık soruna Bakanlık el koydu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, yerli tünel açma makinası Köstebek ile iki yılda toplam 20 kilometre uzunluğunda üç tünel ve arıtma tesisiyle kirli suyu temizleyerek Marmara'nın dip akıntısına vererek Ergene'ye hayat verecek. 

40 YILLIK SORUN ÇÖZÜLÜYOR

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bugün Tekirdağ’da Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında, Ergene- 2 tünelindeki çalışmayı başlatacak. Uzunluğu 283 kilometreyi bulunan Ergene’nin özellikle Çorlu, Çerkezköy, Uzunköprü, Pehlivanköy, Alpullu, Sinanlı, Muratlı gibi nehir çevresinde bulunan yerleşim ve tarım alanlarındaki kirlilik sorunu yaklaşık 40 yıldır yerel belediyeler tarafından çözülemiyor. Bölgedeki arıtmasız sanayi tesislerinin yarattığı kirlilik nedeniyle Türkiye’nin ayçiçeği yağının yüzde 61’ini, pirincinin yüzde 54’ünü ve buğdayının yüzde 12’sini üreten Ergene bölgesinde yaşam ve tarım tehlikeye girmişti. 

DEV ÇEVRE PROJESİ BAŞLIYOR

Bugün ilk yerli Tünel Açma Makinesi (köstebek) ile başlayacak tünel çalışmasında, toplam uzunluğu 19 bin 973 metre olan 3 ayrı tünel inşa edilecek. Tekirdağ’ın Ergene Havzası’nda kurulu ve faaliyette olan 10 Organize Sanayi Bölgesinin yarattığı atık sular, kanal ve tüneller aracılığıyla toplanarak arıtılarak Marmara Denizi’nin 4.5 kilometre açığına ve 47 metre derinliğine deşarj etme edilecek. Böylece, Tekirdağ ve Trakya’nın hayat kaynağı Ergene bölgesi kirlilikten kurtularak yeniden çevreye bereket saçacak.  

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 10:22
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