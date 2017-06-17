İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'40 yıl boyunca sinsice içimizde kaldılar'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: "FETÖ denen bir belayı yaşadık. Hangi ülkenin başında var böyle bir bela. 40 yıl boyunca sinsice içimizde kaldılar, bizim insanlığımızı, Müslümanlığımızı kullandılar ve dönüp bize dediler ki 'Biz hizmet eriyiz.' Bizler de o saf kalbimizle bunlara inandık ama gerçek yüzlerini bir gecede nasıl kurt adama, vahşi bir yapıya dönüştüklerini 15 Temmuz'da gördük"

17 Haziran 2017 Cumartesi 19:52
'40 yıl boyunca sinsice içimizde kaldılar'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Devlet kudret şamarıyla teröristlere vurdu ve kazdıkları çukurlara doldurdu. İnsanlara hayatı zehir eden, herkesten durmadan para toplayan, esnafı, çalışanları huzursuz edenleri o çukurlara doldurdu. Ama şimdi devlete yakışan bir taraftan da yaraları sarmak, mağduriyetleri gidermek." dedi.

Valilik ziyaretinin ardından beraberindekilerle Belediye Meydanı'na geçen Özhaseki, baraj yapımı sırasında evleri sular altında kalan vatandaşlara yeni konutların anahtar teslimi, altyapı çalışmalarının temel atma ve Muş Belediyesi yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Özhaseki, törende yaptığı konuşmada, baraj yapımı nedeniyle evleri sular altında kalan vatandaşlara 288 konutu teslim edeceklerini, kentin kangren haline gelen alt yapı sorununu giderecek projenin temelini atacaklarını söyledi.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 19:52
  1. FETÖ yapılanması
  2. fetö gizliliği
  3. Mehmet Özhaseki
  • FatihFatih19 sa önce
    Ya sayın bakanım yanından ayrılmıyordun
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
  1. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
  2. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
  3. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
  4. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
  5. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
  6. Fotokapanla görüntülendiler
  7. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
  8. Ses getiren transfer: İşte Dani..
  9. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
  10. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
  11. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
  12. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
  13. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
  14. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
  15. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
  16. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
  17. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
  18. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
  19. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
  20. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti