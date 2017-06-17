'40 yıl boyunca sinsice içimizde kaldılar'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Devlet kudret şamarıyla teröristlere vurdu ve kazdıkları çukurlara doldurdu. İnsanlara hayatı zehir eden, herkesten durmadan para toplayan, esnafı, çalışanları huzursuz edenleri o çukurlara doldurdu. Ama şimdi devlete yakışan bir taraftan da yaraları sarmak, mağduriyetleri gidermek." dedi.

Valilik ziyaretinin ardından beraberindekilerle Belediye Meydanı'na geçen Özhaseki, baraj yapımı sırasında evleri sular altında kalan vatandaşlara yeni konutların anahtar teslimi, altyapı çalışmalarının temel atma ve Muş Belediyesi yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Özhaseki, törende yaptığı konuşmada, baraj yapımı nedeniyle evleri sular altında kalan vatandaşlara 288 konutu teslim edeceklerini, kentin kangren haline gelen alt yapı sorununu giderecek projenin temelini atacaklarını söyledi.