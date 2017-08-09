40 ülkeye satıyor! Ünlü isimler ve liderler de var...

Bilecik'te 1990 yılında kurulan bir madencilik firması, granit ve mozaik sektöründe geliştirdiği renkli desenlere sahip özel tasarımlar ve koleksiyonlarla, 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.Bilecik'te 1990 yılında kurulan bir madencilik firması, granit ve mozaik sektöründe geliştirdiği renkli desenlere sahip özel tasarımlar ve koleksiyonlarla, 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.

Ağırlıklı satış merkezini Amerika'da kuran ve 400 bayi ile faaliyetlerin sürdüren firma, binin üzerinde çeşidiyle tüketiciye ulaşıyor. Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir madencilik firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990'da kurulan firmalarında 1994 yılında granit imalatına geçtiklerini söyledi.

Ardından mozaik işine girdiklerini ifade eden Akbulak, "Mermerleri küçük parçalar halinde keserek mozaikler oluşturuyoruz. Bu, eski Roma ve Bizans imparatorluklarından gelen ve zamanla bütün modern tasarımlara dayanan ürün koleksiyonları hazırlamak şeklinde oldu. Biz herkesten biraz farklı şeyler yapmak istedik ve dolayısıyla 1995-1996 yıllarından itibaren de tasarımcı ve sanatçılarla çalışmaya başladık. Bu bizi farklı bir yere konumlandırdı." dedi.

HEDEF OLARAK AMERİKA'YI SEÇTİK

Bilecik'te faaliyete geçtikleri yıllarda kardeşinin de ABD'de granit ve mozaik ürünlerinin satışına yönelik bir şirket kurduğunu anlatan Akbulak, şöyle konuştu:

"Özellikle kendimize hedef pazar olarak Amerika'yı seçtik. Bu mozaik ürünlerimizin ağırlıklı satış merkezi Amerika oldu. bugün oradaki 400 bayi, 2 büyük depomuz ve Manhattan'daki bin metrekarelik mağazamız kanalıyla onbinlerce konuta, üst segment mağazalara, nihai tüketiciye binin üzerindeki ürün çeşidimizle ulaşıyoruz. Esasında sadece mozaikle sınırlı değiliz. 2001 yılından itibaren de mermer tesisimizi kurduk. Bizim standart mozaik üretim merkezimiz, 2. OSB'de de plaka ve projelere yönelik. Bir de ocaklardan da gelen yani ham madde üretiminden de gelen bir gücümüz var."

Ocaklarda blok olarak üretilen peynir kalıbı şeklindeki büyük 25 tonluk mermer blokların fabrikaya getirilerek ebat ve kalite verimine tabi tutulduğunu dile getiren Akbulak, "Eğer çok düzgün büyük bir plaka verecek blok ise tesisimizde kesilerek plaka haline getiriliyor. Dönüşüm esnasında köşelerinde kırıklar olan parçaları da biz mozaik ürünümüzün ham maddesi olarak kullanırız." ifadesini kullandı.

ATIK TAŞLAR TASARIMLA BİRLEŞİYOR

Atık değerinde olan taşları tasarımla birleştirdikleri zaman yeni bir değer kattıklarını vurgulayan Akbulak, şöyle devam etti:

"Sadece Türkiye'deki kendi taşlarımızla da sınırlı kalmıyoruz. Tasarımcılarla sanat çalıştığınız zaman renk geçişleri ve oluşturulacak desenler çok önemlidir. O nedenle biz dünyanın her tarafından başka renkteki taşlar getirtiyoruz ve modellerimize katıyoruz. Hatta dahada rekabetçi olmak açısından biz Çin'de de bir mozaik üretim merkezimizi kurduk. Dolayısıyla Çin taşlarıyla ve buradan oraya gönderdiğimiz Türk taşlarıyla ve diğer Avrupa taşlarıyla birleştirerek orada yine tasarımları kendimize ait olan ürünleri birleştirip, yine Amerika pazarına satmaktayız. Kısacası dünyadan taşları toplayıp, sanatla birleştirip, yine dünyaya satıyoruz. Katma değer yaratıyoruz."

ABD dışında 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Akbulak, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konutunda bizim ürünlerimiz kullanıldı. ABD'de ismi bizde saklı birçok sanatçının ve ünlünün banyolarında özellikle bizim ürünlerimiz tercih edildi. Amerika'da oluşturduğumuz AKDO markası, 4-5 üst segment markadan birisi haline geldi. Bunu yapan piyasa araştırmaları var buna dayanarak söylüyorum bunları." diye konuştu.