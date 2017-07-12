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40 ülkeden toplam 600 bilim insanı Afrika’yı tartışmak için İstanbul’a geliyor

Dünya Müslüman Tıp Birlikleri Federasyonu (FIMA), 3’üncü kez İstanbul’da toplanıyor. 18-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak yıllık genel kurul ve bilimsel kongreye, 40 ülkeden 600’ü aşkın bilim insanının katılması bekleniyor. Bu yılki bilimsel kongrede, Afrika’nın sağlık sorunları masaya yatırılacak.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:29
40 ülkeden toplam 600 bilim insanı Afrika’yı tartışmak için İstanbul’a geliyor

Sağlık alanında Müslüman sağlık kuruluşlarının 1988 yılından beri örgütlü tek organizasyonu olan FIMA, yıllık genel kurulu ile Afrika temalı sağlık kongresini, 20-21 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da yapacak. Sağlık Bakanlığı, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliğiyle yapılacak genel kurul ve bilimsel kongreye, 40 ülkeden 600’ü aşkın bilim insanı katılacak. Genel kurulda, örgütün yeni yönetim kurulu belirlenecek ve FIMA Başkanlığı Türkiye’ye geçecek.
Aralarında ABD, Pakistan, Endonezya, Malezya, İngiltere, Bosna Hersek, Güney Afrika, Ürdün ve Sudan’ın da bulunduğu 30 ülke ve 50’nin üzerinde Müslüman sağlıkçı tarafından oluşturulan FIMA, bu yılki bilimsel kongresinde Afrika’nın sağlık sorunlarını tartışacak. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın açılışını yapacağı kongreye, Afrika’dan bakan düzeyinde katılım olacak. Afrika’nın her geçen gün derinleşen sorunlarını bilimsel veriler ışığında tartışmayı amaçlayan Afrika Sağlık Kongresi’nde, ’Türkiye’nin Değişen Afrika Yaklaşımı’, ’Afrika’da Sağlık Eğitimi’, ’Afrika’da Çalışan Türk Kuruluşları’, ’Modernleşme ve Afrika Sağlığına Etkileri’, ’Afrika ve Yardıma Bağımlılık Sarmalı’ ve ’Afrika’da Bağımlılıklar’ öne çıkan oturum başlıkları arasında yer alıyor.

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÇÖZÜMLER

20-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak bilimsel kongreyi değerlendiren Kongre Onursal Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman, kongreyle, katılımcıların Afrika için birbirlerine ’yaklaşıp’ ortak bir zemin arayışına girmelerini amaçladıklarını belirtti. Prof. Karaman, şöyle konuştu: "Afrika’nın yeryüzünde kapsadığı alandan çok daha büyük oranda, insanların vicdanlarında yer tutması gerekiyor. İnanıyoruz ki kıtanın tamamına yönelik, insanlığın en azından ortak bir akıl, vizyon, strateji ve en önemlisi ortak bir vicdani hassasiyet benimsemesi mümkündür. Ne var ki vicdanlarımıza seslenen imgeler aynı zamanda bölgenin kaderinin sanki mutlak böyle olduğunu da kanıksatıp kıtayı yardıma bağımlı ve pasif bir bölge olarak kodluyor. Oysa etkin, koordineli, geleceği iyi planlayan politikalarla Afrika’nın insani sorunlarına hem küresel hem de bölgesel olarak çözümler bulmak ve kıtanın kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak yollar üzerinde uzlaşmak mümkündür".
Kongre Başkanı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Ertin de, Afrika’daki sağlık sorunlarının sosyal belirleyicilerinin ekonomik, sosyal ve politik açılardan ele alınacağı kongrenin, özellikle Türkiye-Afrika ilişkileri açısından kafalarda daha net bir resim oluşturacağını belirtti.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:29
  1. AFRİKA
  2. İSTANBUL
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