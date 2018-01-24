40 ülke ile anlaşma!

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Mehmet Erdoğan, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahların dünya kamuoyunu çok etkilediğini ve silahlara diğer ülkelerden büyük talep olduğunu açıkladı.



TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan ÇNRA ve Cirit lazer güdümlü füzelerin dünya kamuoyunu çok etkilediğini belirterek, sadece ASELSAN vasıtasıyla yaklaşık 40 ülkeye önümüzdeki 3 yıl içerisinde 6.5 milyar TL'lik yerli silah satışı yapılacağını duyurdu

Erdoğan, ilgi gören silahlarla ilgili, "Sadece şunu söyleyeyim ASELSAN marifeti ile 6 buçuk milyarlık şu anda bağlantı yaptık. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde bunları dünyada 30-40 ülkeye vereceğiz. Bu silahlarımıza gelen talepler. Lazer savunma sistemlerimiz var. Milli radarımız var" ifadelerine yer verdi.



MİLLİ SİLAHLAR KULLANILIYOR



Milletvekili Erdoğan, Afrin operasyonunda kullanılan silahların çok büyük oranının milli ve yerli üretim olduğunu belirtti. Afrin'de T-122 Sakarya Çok Namlulu Roket Atarlar (ÇNRA) ile Cirit lazer güdümlü füzelerin de kullanıldığını anlatan Erdoğan, "Şu anda kullanılanlar bilinenler. Şu an Afrin’de güdümlü füzeler ve özellikle roketler kullanılıyor. Hava imha silahları ve füzeler var. Bunların çeşitleri var bunlar sadece T-122 Sakaya değil bunun yanında Cirit de kullanıldı. Bunun yanında 40 kilometre menzilli silahlar kullanıldı. Daha üzerine çıkılmadı daha üzerine çıkmak için sebep yok. Her silahımızı kullanmıyoruz. Bu konuda iyiyiz" ifadelerini kullandı.

YENİ SİLAHLAR ÜZERİNDEN ÇALIŞILIYOR



Erdoğan, yerli sanayide ASELSAN TUSAŞ, TAİM, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUBİTAK vasıtasıyla yeni ve yerli silah üretimlerinin de sürdüğünü söyledi. Üzerinde çalışılan yeni silahlarla ilgili isim vermek istemediğini belirten Erdoğan, "Yine silahlarımızla ilgili sürprizlerimiz var denildi. Bu sürprizleri ilerleyen dönemlerde birlikte görelim" diye konuştu.

İHTAR Anti-Drone Sistemi Malezya'ya satıldı

ASELSAN tarafından kritik alanlarda; drone, mini ve mikro İHA tehditlerini yok etmek amacıyla üretilen yerli İHTAR Anti-Drone Sistemi, TSK envanterine girmeden Malezya’ya satıldı.