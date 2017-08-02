Rusya'yı sarsan haber! 40 Rus askeri Suriye'de öldü...

İç savaş ülkesi Suriye'de Eylül 2015'ten bu yana rejim güçlerinin yanında savaşan Rus Ordusu, bu yıl içinde 10 askerinin öldüğünü açıkladı. Ancak, Reutershaber ajansı gerçek kaybın en az 40 asker olduğunu özel haberiyle duyurdu. Yalnızca Nisan ayı içinde 21 Rus asker Suriye'de öldürüldü.

Ajans, haberini Suriye'de yaşamını yitiren askerlerin aileleri, arkadaşları ve yerel yetkillere dayandırdı. Ayrıca sosyal medya ve yerel medya üstünden ölümler doğrulandı.

Öldürülen paralı askerler, aylık 6 bin dolar maaş alıyordu. Askerler, özel firmalar aracılığıyla iç savaş ülkesine getirildi. Reuters'ın haberinde, Rus paralı askerlerin Vagner lakaplı biri tarafından Suriye'ye yollandığı belirtiliyor.

İç savaş ülkesinde verilen kayıplarda büyük bir artış yaşandığını belirten uluslararası ajansa, Moskova yönetimi dakikalar içinde yanıt verdi.

AJANSA DEĞİL BİZE İNANIN

Ajansa öfkeli olan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, kayıplar konusunda Reuters'a değil Rusya Savunma Bakanlığı'na güvenilmesini istedi. Reuters'ı yalanlayan Sözcü, "Veriler, Savunma Bakanlığı kanalları üzerinden geliyor. Bu verilere göre hareket edilmeli, zira bunlar resmi rakamlar" dedi.

Basın toplantısına katılan gazetecilerden biri, verilerin yeniden kontrol edilip edilmeyeceğini sordu. Peskov'un bu soruya yanıtı 'Hayır' oldu.

'Gönüllüler olabilir...'

Kremlin sözcüsü, ayrıca Suriye'de Beşar Esad güçleriyle aynı saflarda savaşan Rus gönüllüler olabileceğini belirtti. Peskov'a göre söz konusu gönüllüler devlet tarafından gönderilmiyor ve Rusya Savunma Bakanlığı ile bir ilişkileri bulunmuyor.

Rusya'da askeri kayıplar devlet sırrı olarak tutuluyor.

İç savaşın başından bu yana Şam rejiminin en önemli koruyucusu pozisyonunda olan Rusya, Eylül 2015'e kadar Suriye'de bir askeri operasyona girişmedi. O tarihten bu yana ise hem kara birlikleri hem de jetler rejim safında savaşıyor.

Yüzbinlerce insanın yaşamını yitirdiği Suriye iç savaşı, 15 Mart 2011 tarihindeki gösterilerin daha sonra çatışmaya dönüşmesiyle başladı. En az 11 milyon Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kaldı, bu rakam ülke nüfusunun yaklaşık yarısını ifade ediyor. Savaştan kaçanlar başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere sığındı, binlercesi Avrupa'ya gitmek isterken alabora olan göçmen teknelerinde öldü.