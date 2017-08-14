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40 milyon euroluk dev transfer resmen duyuruldu

Barcelona, Paulinho'nun transferi için Guangzhou Evergrande ile 40 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:30
40 milyon euroluk dev transfer resmen duyuruldu

Katalan devi, üçüncü transferini resmen bitirdi ve Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'de forma giyen Paulinho'yu kadrosuna kattı.

Barcelona, bu transfer için Paulinho'nun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini kullandı ve Çin ekibine tam 40 milyon Euro ödedi. Barcelona'daki serbest kalma bedelinin 120 milyon euro olduğu duyuruldu.

COUTINHO VE DEMBELE DE BEKLENİYOR

29 yaşındaki futbolcunun, Çin'den daha az bir maaş karşılığı Barcelona'ya gittiği belirtiliyor.

Barcelona, bu sezon Nelson Semedo ve Gerard Deulofeu'yu kadrosuna katmıştı. İspanyol ekibinin Coutinho ve Dembele'den de en az birisini alması bekleniyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:30
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