40 hektar ormanlık alan yandı

Alınan bilgiye göre, Pasinler’in en büyük çam ormanlık alanı olan Yayla köyü, Yeniköy ve Tımar köyü arasındaki kısımda nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale için Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve çevre illerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Gece boyu süren yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangında yaklaşık 40 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Jandarma ekipleri ormanda inceleme yaparak olayla ilgili tahkikat başlattı.