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40 Günlük heyecan başlıyor

Selçuklu Belediyesi tarafından çocuklara cami sevgisi kazandırmak amacıyla hayata geçirilen "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi cami imamlarına yapılan proje tanıtımı ile start aldı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 22:35
40 Günlük heyecan başlıyor
  • "Güle Oynaya Camiye Gel" projeye  224 camide 2 bin 349 çocuk katılacak.

Selçuklu Belediyesi'nin, 40 gün boyunca camide sabah namazına katılan çocuklara bisiklet hediye edeceği    "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamında cami imamlarına bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyesi, Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda imamlara proje detayları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projeye desteklerinden dolayı imamlara teşekkür etti.

Çocuklarımıza cami sevgisini aşılamak istiyoruz

Bugün bir araya gelmemizin nedeni çocuklarımıza cami sevgisini aşılamak için başlattığımız bir işle ilgili istişare etmek diyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay," Biz bir ön kayıt aldık ve ön kayıttaki listeleri arkadaşlarımız sizlere cami cami ayırarak ilettiler. Sizlerden ricamız çocuklarımızın devam sürecini kontrol etmeniz.  Bir iyilik yaparken çocukların zihninde başka bir kötülüğün filizini ekmeyelim. Sizden ricamız bu listelere mümkün olduğunca kurallara uygun bir şekilde işaretleme yapmanız" dedi.

"Güle Oynaya Camiye Gel" projenin ilk kez uygulanan bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, " Belki daha önce bu projeyi yapmak gerekiyordu ama istişare etme fırsatımız pek olmadı. İstiyoruz ki her yıl bunu devam ettirelim. Aslında bu bir pilot uygulamadır. Biz de şimdi eksiklerimizi görüyoruz. Bazı düzeltmeleri belki belli istişarelerle bir araya gelerek yapacağız. Hedefimiz çocuklarımızın yaz tatilini boşa geçirmeden babalarıyla ve anneleriyle birlikte camiye gelmelerini sağlamak. Katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Proje Cami İle Çocukları Buluşturacak

Cami ile çocukları buluşturacak "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi, Selçuklu'da 6-14 yaş aralığındaki çocukların camiye gelmesini özendirmek, camiyi tanıyıp, sevmelerine katkı sağlamak amacıyla  hayata geçiriliyor. Proje kapsamında 19 Haziran - 13 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 60 gün içinde  40 gün sabah namazına gelen çocuklara Selçuklu Belediyesi tarafından bisiklet hediye edilecek. 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 22:35
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