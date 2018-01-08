Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

40 gündür aranıyor... Sır olan aileyi böyle aradılar

Kaybolan 5 kişilik Çataloğlu ailesini arama çalışması 40 gündür sürerken, yanan 2 evin enkazında dün gece cesetlerin kum elekleriyle arandığı ortaya çıktı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 23:57
40 gündür aranıyor... Sır olan aileyi böyle aradılar

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Çataloğlu ailesi üyelerinin izine 40 gündür ulaşılamadı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, dün gece saatlerinde yanan evlerin enkazlarında detaylı inceleme ve arama yaptı. Ekipler, Bürme köyünde yanan 2 evin enkazı ve altında bulunan patates kuyularından aldıkları küle dönmüş maddeleri kum eleğinden geçirerek cesetleri arama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ulaştıkları bazı yeni delilleri incelenmek üzere muhafaza altına alarak Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım günü çıkan yangında, Çataloğlu ailesine ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'na yangından sonra ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda yanmış ceset bulundu.12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvanın ağıllarında bulunduğu Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık'ta tutuklandı.3 gün sonra da Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş. tutuklandı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 23:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed rejimi o bölgeyi işgal etti
    1. Esed rejimi o bölgeyi işgal etti
    2. İran'dan sonra o ülke ayaklandı
    3. Apple'ın başı fena dertte! Bir kötü..
    4. 40 gündür aranıyor... Sır olan aileyi..
    5. Elon Musk'tan ABD adına gizli görev!
    6. DAEŞ'e karşı birleştirler
    7. Ceza alan FETÖ'cüden hakime tehdit!
    8. Lucescu'dan Fatih Terim sürprizi
    9. İngiltere'de kabine revizyonu
    10. O ülkeden açıklama: Rusya tüm orduları..
    11. AB'den itiraf gibi açıklama: Türkiye..
    12. İlber Ortaylı'dan dikkat çeken yorum:..
    13. Afganistan'a neden 'imparatorluklar..
    14. Devrim Muhafızları neyi kontrol ediyor?
    15. AB'den Kuzey Kore'yi çıldırtacak karar!
    16. 10 kişi kaçırıldı... Şoke oldular...
    17. Ortadoğu'nun en büyük katliamı: Hama!
    18. Venezuela'da yeni kararlar... ABD..
    19. BM'den flaş Ahed Tamimi açıklaması!
    20. ABD polisi 3 bin vatandaşını katletti
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    Vatandaşa önemli uyarı! Elektrikle ısınmayın
    Vatandaşa önemli uyarı! Elektrikle ısınmayın
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Uluslararası ajanslar ‘son dakika’ olarak duyurdu: Suudi Arabistan bu sabah yasakladı…
    Uluslararası ajanslar ‘son dakika’ olarak duyurdu: Suudi Arabistan bu sabah yasakladı…

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Gökçek döneminin en çok tartışılan konularından biriydi… ‘Fıskiyeyi kutsamak doğru değil’
    Gökçek döneminin en çok tartışılan konularından biriydi… ‘Fıskiyeyi kutsamak doğru değil’
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti