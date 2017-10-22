-40 derecede kaynar su balkondan dökülürse ne olur?

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22 Ekim 2017 Pazar 13:33
Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 13:33
http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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Nehir
22 sa önce
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