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-40 derecede kaynar su balkondan dökülürse ne olur?

-40 derecede kaynar su balkondan dökülürse ne olur?

22 Ekim 2017 Pazar 13:33
Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 13:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • NehirNehir22 sa önce
    Vay be
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