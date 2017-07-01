40 derecede günün yarısını suda geçiriyorlar

Kaymağı ile ünlü Balıkesir’de manda sürüleri de sıcak havayla mücadele ediyor. Mandacılığın yapıldığı Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy kırsalında sabah erken saatlerde beslenen mandalar, sıcak havada uzun süre suda kalarak serinliyor. Yaklaşık 300 mandanın suya koşma anı Afrika’da çekilen belgesel görüntülerini aratmazken, hayvanlar sıcağın etkisinden suda kalarak korunuyor. Bindiği atı ile hayvanlara bekçilik yapan Mehmet Dinçer, "Mandanın özelliği zaten suda durmasıdır. Suya girerler ve sıcak havada gün boyu suyun içinde kalırlar. Akşam saatlerinde de sudan çıkarak etrafa yayılırlar" dedi.

Manda sürüsünün sahibi ve aynı zamanda Balıkesir Manda Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Ali Çırpıcı, "Bu mandaların ter bezi olmuyor ve serinlemek için suya ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle böyle sıcak havalarda hayvanın derisinin siyah olması dolayısı ile suda uzun zaman geçiriyorlar. Sıcak havalarda saat 11’den 4’e kadar suyun içinde kalıyorlar ardından da yaylıma çıkıyorlar" şeklinde konuştu.

Manda sürüsünün suyun içindeki görüntüleri belgesel görüntülerini aratmadı.