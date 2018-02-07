4 yaşındaki Efe, kalp krizinden öldü

Edremit ilçesi kırsal Kadıköy Mahallesi'nde oturan Melis Ersezgin (25), sabah uyanıp 2 çocuğunu kontrol etmek için odalarına gitti. Ersezgin, oğlu Kuzey Efe'nın nefes almadığını fark etti. İlçede toptan gıda işi yapan Hüseyin Ersezgin (29) ile alışveriş merkezinde çalışan eşi Melis Ersezgin (25), minik Kuzey Efe'yi hemen Edremit Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan kontrollerde, Kuzey Efe'nin yaşamını yitirdiği saptandı.

İlk incelemede kalp krizi geçirdiği tahmin edilen minik Kuzey Efe'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kuzey Efe Ersezgin’in cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Edremit’te defnedilecek.