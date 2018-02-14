4. Üsküdar kitap fuarı kapılarını açtı

YAKUP BULUT/İSTANBUL Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile Türk Sinemasının usta yönetmeni Semih Kaplanoğlu’nun onur konuğu olduğu açılışa binlerce Üsküdarlı katıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bu yıl kitap fuarımızda 100’ü aşkın yayınevi 250’nin üzerinde yazarımız okurlarıyla buluşacak. Adeta İstanbul’dan, Üsküdar’dan kitap kokusu bütün Türkiye’yi saracak diye düşünüyoruz” dedi. Üsküdar Kitap Fuarı, bu yıl 18 Şubat Pazar akşamına kadar, 9 gün süreyle, kitapseverler tarafından ziyaret edilebilecek.