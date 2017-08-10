Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

4 ülkedeki 20 milyon kişi için kıtlık uyarısı

BM Güvenlik Konseyi, Yemen, Somali, Nijerya ve Güney Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 20 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:00
4 ülkedeki 20 milyon kişi için kıtlık uyarısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen, Somali, Nijerya'nın kuzeyi ve Güney Sudan'da çatışmalar nedeniyle 20 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Konseyde 15 ülkenin de onayıyla kabul edilen başkanlık bildirisinde (PRST), 4 ülkedeki çatışmaların sivil nüfus üzerindeki insani etkisinden duyulan endişe paylaşıldı.

Bu ülkelerde çatışan tarafların kesintisiz insani yardım girişine izin vermediklerine dikkat çekilen bildiride, 20 milyon kişinin bu nedenle kıtlık riski yaşadığı vurgulandı. Bildiride, taraflara yardımları engellememeleri ve sivilleri korumaları çağrısı yapıldı.

Bildiride, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten bu dört ülkede yardımların sivillere ulaşmasını engelleyen taraflara ve bu sorunun çözüm yollarına ilişkin rapor hazırlaması da istendi.

İLK KEZ KITLIK VE ÇATIŞMALAR İLİŞKİLENDİRİLDİ

Öte yandan BMGK'da kabul edilen bildiriye ilişkin yazılı açıklama yapan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, kıtlığın barış ve güvenlikle doğrudan ilişkisi olduğunu belirterek, BMGK'nın ilk kez çatışmalar ve kıtlık arasında bağ kuran bir metni kabul ettiğine dikkati çekti.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Açlığa artık sadece iklim koşulları ya da kalabalık nüfus değil aynı zamanda insan eliyle gerçekleşen eylemler ve özellikle de çatışmalar neden oluyor." dedi.

Rycroft, bu konunun BMGK gündemine alınmasının ve çözüm aranmasının önemli olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 13:00
  1. BMGK
  2. abd
  3. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adanalı vatandaştan leğende tatil keyfi
    1. Adanalı vatandaştan leğende tatil keyfi
    2. ABD o bölgeye askeri üs kuruyor
    3. Türkiye, Rusya ve İran imzaları attı!
    4. Çılgına dönmüş aldatılan kadın..
    5. Mescid-i Aksa incelendi.. Rapor..
    6. 4 ülkedeki 20 milyon kişi için kıtlık..
    7. Leopar uyuyan köpeğe böyle saldırdı!..
    8. ABD: Vatandaşlarımız o ülkeden..
    9. Katliam sürüyor... Dünya sessiz...
    10. Sırrı Süreyya açıkladı! İşte HDP'nin..
    11. Kemalist yazar Almanya, Rusya ve..
    12. AK Parti'den erken seçim açıklaması
    13. Adana'da patlama! Ölü ve yaralı var
    14. Katil Netanyahu: Darbe girişimi var
    15. ABD üssündeki kadınlara saldırı... çok..
    16. Almanya'da o Türk belediye..
    17. Darbeciler'den bir operasyon daha... 6..
    18. Çocuklarını öldüren cani baba kendini..
    19. Eğitim uçuşu yaparken yere çakıldı...
    20. Filipinler: Güney Çin denizine girmeyin
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...