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4 Ülke Ürdün'de Suriye'yi görüşmüş

Haaretz gazetesi Rusya, ABD, “İsrail” ve Ürdün'ün, Suriye'nin güneyinde ateşkes sağlanıp güvenli bölge oluşturulmasından önce gizli görüşmeler yaptığını yazdı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 14:01
4 Ülke Ürdün'de Suriye'yi görüşmüş

Yahudi varlığında yayın yapan Haaretz'in ismini vermediği “İsrailli” kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya, ABD, “İsrail” ve Ürdün'den yetkililer, Ürdün'ün başkenti Amman'da ve bir Avrupa ülkesinin başkentinde görüşmeler gerçekleştirdi.

Haaretz'in haberinde, söz konusu gizli görüşmelere Kremlin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Michael Ratney, ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ve “İsrail” istihbarat servisi Mossad temsilcileri ile ordu yetkilileri katıldı.

Kaynaklardan birinin anlattığına göre, Amman'da aynı günde iki görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmelerden ilkine “İsrail”, Rusya ve ABD'nin temsilcileri katıldı. İkinci görüşmedeyse “İsrail”, ABD ve Ürdün yetkilileri yer aldı.

Amman'daki toplantılardan birkaç gün sonra da “İsrail”, ABD ve Rusya temsilcilerinin Avrupa ülkelerinden birinin başkentinde bir görüşme gerçekleştirdiği söyleyen kaynaklara göre, buradaki görüşmeye Ürdün'dekilere kıyasla daha üst düzey yetkililer katıldı.

Diğer taraftan kaynaklardan biri, “İsrail”in Rusya ve ABD arasında varılan anlaşmadan memnun kalmadığını söyleyip bunun nedenininse anlaşma metninde İranlı güçlerin Suriye'den ayrılmasına ilişkin herhangi bir kararın yer almaması olduğunu kaydetti.

Haaretz'e göre gizli görüşmeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Temmuz'da Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirdiği görüşmeden birkaç gün önce yapıldı.

Söz konusu görüşmede Putin ve Trump, Suriye'nin Ürdün sınırında yani güneybatısında (Dera ve Kuneytra) ateşkes sağlanması ve güvenli bölge oluşturulması üzerinde uzlaşmıştı.

Ürdün'ün de desteklediği bu ateşkesin denetiminin ABD ve Ürdün ile koordinasyon içerisinde Rus askeri polisi tarafından yapılmasına karar verilmişti.

Daha önceyse Rusya, Türkiye ve İran, biri İdlib, biri Humus, biri Doğu Guta, biri de ülkenin güneyinde olmak üzere Suriye'de dört güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin bir memorandum imzalamıştı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 14:01
  1. Amman
  2. rusya
  3. türkiye
  4. Brett McGurk
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