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4 ülke İran'ı Birleşmiş Milletler'e şikayet etti

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa, geçtiğimiz hafta uzaya uydu fırlattığını açıklayan İran'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:20
4 ülke İran'ı Birleşmiş Milletler'e şikayet etti

İran'la nükleer müzakereleri gerçekleştiren 6 ülke arasında yer alan dört Batılı ülkenin mektubunda, İran'ın Simurg füzesini uzaya göndermesinin "provokatif ve tehditkar" bir adım olarak nitelendirildi.

Füzenin çeşidine ilişkin kesin bir kanıya yer verilmeyen mektupta, bunun balistik füze olması halinde nükleer başlık taşıyabilecek kapasite ve menzile sahip olabileceği kaydedildi.

BMGK'YA GÖRE YASAK

Bu eylemin İran ile BMGK'nın 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1) arasında 2015'te varılan ve BMGK tarafından onaylanan anlaşmayla (JCPOA) çeliştiği savunulan mektupta, söz konusu anlaşmaya göre İran'ın nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze geliştirilmesine ilişkin herhangi bir eylemde bulunmasının yasaklandığı hatırlatıldı.

Mektupta, uluslararası toplumdan İran'a eylemlerinin anlaşmayı ihlal ettiği konusunda açık mesaj yollaması istendi.

İRAN'A ÇAĞRI YAPILDI

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile yapılan nükleer anlaşmayı desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek, "Anlaşmanın tüm taraflarına, sözlerine sadık kalma ve anlaşmanın koşullarına uygun davranma çağrısı yapıyoruz." dedi.

İran Devlet Televizyonu 27 Temmuz'da uzaya gelişmiş bir uydu fırlatıldığını duyurmuştu.

Uzun müzakerelerin ardından İran, P5+1 ülkeleri ile 2015'te nükleer programının durdurulması ve karşılığında BM yaptırımlarının kaldırılması konusunda anlaşma imzalanmıştı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:20
  1. fransa
  2. iran
  3. abd
  4. İran
  5. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  • GürselGürsel35 dk önce
    Abd ingiltere fransa almanya yapınca füze denemesi yapınca kimseden çıt çıkmıyor iran yapınca türkiye yapınca hemen şikayet düzene bak be
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