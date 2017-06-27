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4 teröristi öldürdükten sonra… O komandılar Erzincan’a geldi!

Erzincan'ın Kemah İlçesi'nde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından, komandolar davul- zurna ile karşılandı.

27 Haziran 2017 Salı 16:12
4 teröristi öldürdükten sonra… O komandılar Erzincan’a geldi!

Önceki gün gece saatlerine Kemah ilçesi kırsalında insansız hava araçları tarafından tespit edilen teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2si kadın 4 terörist mühimmatları ile birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonun ardından ilçeye dönen komando timleri vatandaşlar tarafından davul zurna ve alkışlarla karşılandı. Türk Bayrağı'nın altından geçen komandolar birliklerine vatandaşların sevgi seli arasında girdi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:12
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