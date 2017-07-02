4 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak’ın İdil ilçesinde insansız hava aracıyla 6 teröristin tespit edilmesi üzerine başlatılan operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi.02 Temmuz 2017 Pazar 12:51
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz İdil kırsalında insansız hava aracıyla tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubuna karşı başlatılan hava harekatında 3 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 1 bölücü terör örgütü mensubu da yaralı olarak ele geçirilmiştir. Kaçan 2 bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sürmektedir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.