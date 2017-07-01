4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde Irak’ın Kuzeyinde Metina bölgesine, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında, bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen bir hedef ateş altına alındı ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.