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4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, sabah saatlerinde Metina bölgesine, düzenlenen hava harekatı sonucu eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:50
4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde Irak’ın Kuzeyinde Metina bölgesine, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında, bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen bir hedef ateş altına alındı ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:50
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