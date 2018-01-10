Burak Akın'dan sonra 4 subay daha 'FETÖ'cüyüm' diyerek teslim oldu

Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılması sonrası Kara ve Deniz Kuvvetlerinden 4 muvazzaf subayın daha polise teslim olduğu öğrenildi.

FETÖ üyesi olduğunu itirafının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yüzbaşı Burak Akın, yakalanacağını anlayınca ve strese dayanamayarak teslim olmuştu.