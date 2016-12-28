4. Sanayi Devrimi için ilk toplantı yapıldı

Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu etkinliğine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayinin dijital dönüşümüyle ilgili atılması gereken adımların platformda tespit edilebileceğini söyledi.

Özlü, yüksek teknolojili ürünleri tasarlayabilen ve üretebilen bir sanayi sektörü inşa etmek istediklerini vurgulayarak, "4. Sanayi Devrimi ile birlikte, ürün yaşam döngüsünün bütün aşamaları bilgi ve iletişim teknolojileriyle donatılacak. Makinaların birbirleriyle ve insanlarla konuşmaları, öğrenmeleri ve karar vermeleri sayesinde, daha esnek ve daha verimli ve aynı zamanda daha çevreci üretim yöntemleri gelişecek. Nesnelerin internetiyle birbirine bağlanan makine, robot ve insanlar üretim süreçlerine anlık müdahale edebilecekler." diye konuştu.

'İNSANIN ÖNEMİ ARTACAK'

Özlü, yeni sanayi devriminde, birçok işi robotların ve makinelerin yapacağı, insanın öneminin azalacağı gibi yanlış bir algı olduğunu belirterek, "Düşük beceri gerektiren, sık tekrar eden işler robotlar ve makineler tarafından yapılacak. Bu sistemlerin tasarlanması ve yönetilmesi, her zamankinden daha nitelikli bir insan gücünü gerektirecek. Yani insanın önemi azalmak bir yana dursun daha da artacak, yeni meslekler ortaya çıkacak." şeklinde konuştu.

AA