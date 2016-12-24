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4 saatlik kabus olaysız sona erdi

İç hatlar seferinde Trablus’a giderken kaçırılıp dün Malta’ya indirilen Libya uçağındaki yolcular, korsanlarla Malta güvenlik yetkilileri arasında sürdürülen dört saatlik pazarlık sonucu serbest bırakıldı. Korsanlar gözaltına alınırken, Libya televizyonu uçağı kaçıranlardan birinin Kaddafi yanlısı partinin başı olduğunu duyurdu.

4 saatlik kabus olaysız sona erdi
Eklenme: 24 Aralık 2016, 05:46
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Libya’da Afriqiyah Havayolları’nın Sebha’dan Trablus’a giden iç hat seferini gerçekleştiren Airbus A320 tipi bir yolcu uçağı, hava korsanları tarafından kaçırılarak Malta’ya indirildi. İki hava korsanı, Malta güvenlik güçleriyle yaptığı 4 saatlik görüşme sonucu teslim oldu. Uçak kaçırma eyleminin olaysız sona ermesi uçaktaki yolcu ve yakınlarını derin nefes aldırdı. Luka kentindeki Uluslararası Malta Havaalanı’na indirilen uçağın içinde biri bebek 111 yolcu (82 erkek, 28 kadın), 7 de mürettebat  bulunuyordu. 

20’li yaşlarda oldukları bildirilen Kaddafi yanlısı hava korsanları, talepleri yerine getirilmezse uçağı havaya uçurmakla tehdit etmişti. Libya televizyonunun verdiği bilgilere göre adının Moussa Shaha olduğunu açıklayan hava korsanlarından biri kendisini Al Fateh Al Jadeed (Yeni al partisinin lideri olarak tanıttı. Yerel saatle dün 13.55’te (TSİ 15.55) kadın ve çocuklar uçaktan inmeye başladı. İlk grubun bırakılmasından bir süre sonra tahliye devam etti ve sayının 109’a yükseldiği açıklandı. Malta Başbakanı Joseph Muscat, uçakta sadece az sayıda mürettebat ve 2 korsanın kaldığını duyurdu. Daha sonra korsanların Malta güvenlik güçleriyle yaptığı görüşme sonucu eylemi sona erdirerek, teslim oldu.

 

 
EtiketlerLibyaTrablus
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