4 parti anlaştı komisyon kuruluyor

Genel kurulda, gündemdışı konuşmaların ardından grup önerilerine geçildi.

MHP'nin, kuraklık nedeniyle çiftçilerin uğradığı zararlar ile HDP'nin tutuklu muhaliflerin maruz kaldığı hukuksuzluklar ilgili araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri kabul edilmedi.

CHP ise uyuşturucu kullanımıyla grup önerisini geri çekti.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partiler arasında, bu komisyonun kurulması noktasında bir mutabakat oluştuğunu ve konunun gelecek hafta ele alınacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, uyuşturucu madde kullanımının halk sağlığının yanında toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden ciddi bir problem olduğunu ifade etti.

Bu konuda 24. Yasama Dönemi'nde bir rapor hazırlandığını anımsatan Turan, ortak yaklaşımla, 4 siyasi partinin ortak kanaatiyle, gelecek hafta yeniden bir komisyon kurulmasını talep ettiklerini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bu konuda konsensüs sağlanarak komisyon kurulmasının uygun olacağına ilişkin partiler arasında mutabakat sağlanmasının kendilerini de sevindirdiğini belirterek bu konuda geçen hafta öneri getirdiklerini hatırlattı.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, uyuşturucu kullanımının artışıyla ilgili HDP'nin defalarca önerge verdiğini belirterek bu anlamda komisyonun kurulmasının olumlu bir adım teşkil ettiğini dile getirdi.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, bugün Danışma Kurulu'na kendisinin katıldığını hatırlatarak, "CHP'nin grup önerisinin uyuşturucu ile mücadele konusunda olduğunu gördükten sonra bunu ortak bir öneri haline dönüştürme teklifimi ilettim. Kısa zamanda bu ortak iradenin çıkmasına ben de memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Genel kurulda, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişilik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerge de kabul edilmedi.

Öte yandan HDP kontenjanından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü seçildi.

Grup önerilerinin ardından Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.