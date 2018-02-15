THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Giresun yaylaları 4 Mevsim fotoğrafçıların uğrak yeri

Sahil kesimine kar yağmasa da kar yağışının etkili olduğu Giresun'un yaylaları ve tabiat parkları, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların uğrak yeri olmaya devam ediyor.

15 Şubat 2018 Perşembe 14:36
Giresun yaylaları 4 Mevsim fotoğrafçıların uğrak yeri

Kerasus Fotoğraf Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikle çevre illerden Giresun'a gelen fotoğraf tutkunları Giresun'un tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraf yoluyla tanıtıyor.

Giresun ve yaylalarının 4 mevsim fotoğraf tutkunlarına hizmet verdiğini kaydeden Karasus Fotoğraf Topluluğu kurucusu Ömer Eriş, düzenledikleri fotoğraf gezileri ile hem doğanın her anını karelere sığdırdıklarını hem de gittikleri yerlerii çekilen fotoğraflarla açılan sergiler sayesinde daha geniş kapsamlı tanıttıklarını söyledi.

Giresun'un tanıtımını fotoğraf yoluyla devam edeceklerini belirten Eriş, "Giresun dört mevsim fotoğrafçıların ziyaret edebildiği ilk kez gelenlerin hayranlıklarını gizleyemediklerini ve Giresun'un alışkanlık yaptığını söyleyerek Giresun'un tanıtımına fotoğraf yoluyla devam edeceğiz. Bu yılki etkinliğimize Samsun ve Ordu'dan fotoğrafçı dostlarımız da katıldılar. Birçok noktada fotoğraf çalışmaları gerçekleştirdik. Fotoğrafçı misafirlerimiz Giresun'un doğasına hayran kaldılar" dedi.

Giresun'un fotoğraf sanatı bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahip bir şehir olduğunu kaydeden fotoğrafçılar ise 4 mevsim ayrı güzelliğe sahip Karadeniz'de çekilen fotoğraflar sayesinde objektiflere ansıyan kareler nesilden nesil'e aktarıldığını ve fotoğrafın çekildiği bölgeye her konuda katkı sağladığını dile getirdiler. (İHA)

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 14:36
  1. Giresun
  2. yayla
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa otomobil pazarı ocakta yüzde 6,8 arttı
    1. Avrupa otomobil pazarı ocakta yüzde..
    2. Afrin'de yakalanan YPG'li teröristten..
    3. Süleymani, İsrail'i böyle tehdit etti:..
    4. TSK, terör örgütünü oradan da sürdü
    5. Polis noktasına EYP'li saldırıya 3..
    6. Konyaspor'dan olağanüstü kongre mesajı
    7. Kayseri'de FETÖ bahanesiyle..
    8. Türkiye'nin yeni sırası belli oldu
    9. İstanbul Beyoğlu'nda yakalanan 3 ton..
    10. Selahattin Demirtaş'tan Yasin Börü..
    11. A Milli Takım sıralamada 3 basamak..
    12. Elçiliklere gönderilen zarflar..
    13. ABD'li bakan Tillerson neye uğradığını..
    14. Çin'de H7N4 ilk kez bir insanda görüldü!
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi..
    16. Türk askeri Cinderes'e dayandı!..
    17. İsrail'den Esed rejimine sert uyarı!
    18. Merkez Bankasından yıl sonu dolar..
    19. 4 Mevsim fotoğrafçıların uğrak yeri:..
    20. Soy ağacını öğrenenler bunu yapmaya..
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?