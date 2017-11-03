Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

4 liraya bu arabayı kazandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir dondurma firmasının yaptığı çekilişte çıkan lüks otomobil talihli tarafından teslim alınarak ilçeye getirildi.

03 Kasım 2017 Cuma 16:55
4 liraya bu arabayı kazandı

Ağabeyleriyle İstanbul’da aracı teslim alan talihli Engin Yiğenoğlu, “Üç yıldır dondurma çubuklarını biriktiriyor, şifrelerini gönderiyordum. Çıkacağını tahmin etmiyordum. Her şey aniden gelişti. Tabii ki ağabeylerimle beraber aracı değerlendireceğiz. Mesleğimiz olan bisiklet tamirciliğine de devam edeceğiz” dedi.

Dondurma çubuğundan çıkan arabayı getirmenin sevincini yaşayan ağabey Mustafa Yeğenoğlu, “Yediğimiz dondurmalarının çubuklarında bulunan şifreleri üç senedir şifrelerini gönderiyorduk. Çıkacağı ümidini taşımıyorduk ama her attığımız şifreleri aralıksız gönderip takip ediyorduk. Sonuçta sevinçliyiz. Bizim için hediye oldu” diye konuştu.

Çıkan arabayı sermaye olarak değerlendireceklerini söyleyen ağabey Murat Yeğenoğlu, “Olayı ilk öğrenen bir arkadaşım olmuş. Daha sonra bana haberini getirdi. Tabii ki önce çok şaşkınlık içindeydim. Bundan sonra arabayı kullanmak yerine onu satarak sermaye yapmayı düşünüyoruz. Bisiklet tamircilik işine devam edeceğiz. Sonuçta bu bizim baba mesleğimiz. Üç kardeş omuz omuza verip sermayeyi yine işimizde kullanmayı düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 16:55
  1. Engin Yiğenoğlu
  2. Ordu

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BİM'den ucuz et açıklaması
    1. BİM'den ucuz et açıklaması
    2. Altından tarihi rekor!
    3. 4 liraya bu arabayı kazandı
    4. Cüneyt Çakır: Gelse de kurtulsak
    5. Soğuk hava balıkçıları sevindirdi
    6. O ülkelerden acil durum tatbikatı
    7. Başbakan açıkladı: 1-2 gün içinde...
    8. Amerika'da küçük uçak gölete iniş yaptı
    9. Asansörün halatı koptu, 8. kattan..
    10. Serbes'in yaptığı kazada görgü tanığı..
    11. Ankara'da 400 yıllık tarihi ev kül oldu
    12. A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
    13. HSK'dan 4 yeni ihtisas mahkemesi daha
    14. İzmir’de silahlı çatışma! Ölü ve..
    15. Esed rejimi, bölgeye yabancı milisler..
    16. 13 bin 104 kişiyi işkenceyle öldürdü
    17. Down sendromlu yüzücüler rekor kırdı
    18. Beşiktaş, Ukrayna'ya gidiyor
    19. Türkiye göndermişti, Rusya limanda el..
    20. Almanya’da 30 bin kişi kayıp
    Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi
    Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm
    Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm