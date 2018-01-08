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4 Kuzey Koreli cesedi bulundu

Güneyey Kore’nin doğu kıyısı açıklarında 4 Kuzey Koreli'nin cansız bedenleri bulundu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:02
4 Kuzey Koreli cesedi bulundu

Güney Kore’nin doğu kıyısında yer alan Ulleung Adası yakınlarında, içinde 4 cesedin bulunduğu bir tekne tespit edildi. Teknedeki cesetlerin tahminlere göre Kuzey Koreli olduğu söylendi.

Güney Kore Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, adanın kıyılarında yüzen bir teknenin bulunduğu, 9 metre uzunluğundaki ahşap teknenin içinde insana ait olduğu belirlenen 4 iskelete ulaşıldığı belirtildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, gemiyi soruşturmak ve kurbanların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Daha derin sularda balık avlamak için yola çıkan teknelerde ölü bedenlere rastlanıldığı belirtiliyor. Öte yandan, son zamanlarda Japonya’ya doğru sürüklenen Kuzey Kore teknelerinin sayısında artış yaşandığı ifade ediliyor. 

Geçtiğimiz yıl 4 Aralıkta Japonya’nın kuzey sahilinde Kuzey Koreli 4 kişinin cesedi denizden çıkarılmıştı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 11:02
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