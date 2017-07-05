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4 Körfez ülkesinden Katar açıklaması!

Katar'a ambargo uygulayan 4 körfez ülkesi Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Katar’a yönelik boykotun devam edeceğini açıkladı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:20
4 Körfez ülkesinden Katar açıklaması!

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları Katar krizini görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de biraraya geldi.

YAPTIRIMLAR SÜRECEK, YENİ ADIMLAR ATILACAK

4 Arap ülkesi görüşme sonucunda yaptığı açıklamada "Katar politikalarını değiştirene kadar yaptırımlar sürecek. İleride Katar'a yönelik yeni adımlar atacağız." dedi.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı "Katar krizinde Türkiye'nin tarafsız kalmaya devam edeceğini ümit ediyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:20
  1. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri
  2. katar
  3. mısır
  4. GÜNCEL Haberleri
  • EkremEkrem11 dk önce
    Sonuna kadar katar'ın yanındayız. Mel'un ve kukla arap yöneticileri
  • vatansevervatansever16 dk önce
    Tarafsiz kalnazsak ne olacak soyleyin hele...donunuz varsa!!
  • AviniAvini19 dk önce
    Bekle sen tarafsız kalmamızı / 4bir ülke bir arayagelse bir Ankara olamaz
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