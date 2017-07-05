4 Körfez ülkesinden Katar açıklaması!
Katar'a ambargo uygulayan 4 körfez ülkesi Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Katar’a yönelik boykotun devam edeceğini açıkladı.05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:20
Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları Katar krizini görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de biraraya geldi.
YAPTIRIMLAR SÜRECEK, YENİ ADIMLAR ATILACAK
4 Arap ülkesi görüşme sonucunda yaptığı açıklamada "Katar politikalarını değiştirene kadar yaptırımlar sürecek. İleride Katar'a yönelik yeni adımlar atacağız." dedi.
TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı "Katar krizinde Türkiye'nin tarafsız kalmaya devam edeceğini ümit ediyoruz" dedi.