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Türkiye'nin Afrin planı belli oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun, terör örgütü YPG/PYD’nin işgali altındaki Afrin’e yapacağı operasyonun detayları belli olmaya başladı.

04 Temmuz 2017 Salı 10:55
Türkiye'nin Afrin planı belli oldu!

Suriye’de terör örgütü PKK’nın bu ülkedeki uzantısı YPG/PYD’nin işgal ettiği ve Türkiye’ye tehdit oluşturan Afrin bölgesine yapılacak operasyonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sınıra tank ve topları konuşlandıran TSK’ya Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kuvveti de destek verecek.

HAREKAT MERKEZİ AZEZ

Askerî yetkililer ve ÖSO komutanları bir süredir operasyonun hazırlıklarını ve detaylarını ele alıyor. Fırat Kalkanı harekâtı ile hem terör örgütü DEAŞ’tan hem de YPG’nin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) temizlenen bölgede bulunan köylerden teröristlerin menzilinde bulunan köyler boşaltılacak. Muhtemel harekâtın merkezi Azez olacak.

OPERASYONA ÖSO DA DESTEK VERECEK

Terör örgütü YPG’nin sınıra ağır silahlar sevk ettiğini belirleyen komutanlar; doğudan, batıdan ve kuzeyden operasyona başlayacak. YPG’ye karşı dört ana noktadan Reyhanlı, Hassa, İslahiye, Kilis Öncüpınar’dan operasyon düzenlenecek. İlk 17 gün süre ile Türkiye, Suriye sınır hattından obüs atışları ile belirlenen PYD hedeflerini vuracak. 18. günden itibaren Suriye sınır hattı içindeki Tel Rıfat, Dayrel Cimal’e ve Minnig hattında da askerî hareketlilik olacak. Asker, kentte yatay düzlem içinde gidecek. Operasyonun 25. gününden itibaren Türkiye’den de hareketlilik sağlanacak ve ÖSO da operasyona katılacak.

“RUSYA-TÜRKİYE ANLAŞTI”

Bu arada Afrin’deki Rus askerlerinin gruplar hâlinde Türkiye sınırından çekilmesinin ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu önceki gün Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. 42 gündür yapılan 11. görüşmede Afrin’de garantör konumundaki Rusya ile anlaşma sağlandı. PKK/PYD’nin tercihi ABD’den yana kullanmasının ardından rahatsız olan Rusya askerlerini, Afrin’de iki farklı bölgeye çekti. En az 60 gün sürecek operasyonla iki yıldır 17 defa Türk tarafına taciz ateşinde bulunan terör bölgesi temizlenecek.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 10:55
  1. Özgür Suriye Ordusu
  • vatansevervatansever25 dk önce
    Bu bir askeri strejimi?onceden haber verip dusmani korkutmak,oralari terketmesini saglamak,ve enaz zayiat,muhimmatla ve kisa zamanda operasyonun bitmesini saglamak...cunku bu kadar geliyoruzzzz denmesinin arkasindan ,aklima baska bir sey gelmiyor!!askeri stratejist degilim ki?vardir bi bildikleri..allah muvaffak etsin ve korusun..amin
  • OsmanOsman28 dk önce
    Sizin haberlein tam tersi rusya ordaki askeri gucunu katladigin dair goruntuler var,ati alan uskudari geçti,tcnin bolgeye girmesine izin vermezler,
  • mertmert50 dk önce
    Sacmalik...bu o tarafa bir mesaj, hergun boy boy haberler yapiliyor hicmi o nlar okumicak ona gore önlem almayacak ? Bu ne boyle biraz ciddiyet !
  • IsmailIsmail57 dk önce
    Benim bildiğimkadari ile askeri planlar gizli olur. Operasyonbaşlarsonra basin ve kamuoyu nun haberi olur. Bu ne yav bari operasyona katilan askerlerin adina da verse idiniz.
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