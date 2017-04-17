4 kişilik ailede 3 kişi kanser

Muş'un Cumhuriyet Caddesi'nde oturan 45 yaşındaki Mahmut Aksu, 22 yıldan beri yanlarında kalan annesi Hediye Aksu'nun akciğer kanseri olmasının ardından, eşi Yıldız Aksu'nun da bağırsak kanserine yakalanmasıyla zor günler geçirmeye başladı.

Mahmut Aksu, son olarak oğlu Muhammed Ali Aksu'nun kan kanseri olduğunu öğrendi. Evindeki üç kanser hastasının tedavi ve bakımları nedeniyle çalışmayı bıranan Mahmut Aksu, devletten bakım parası almaya başladı.

'Hayatımız alt üst oldu'

5 çocuk babası Mahmut Aksu, şunları söyledi: "Ağabeyim de kanser hastalığından hayatını kaybetti. Annem 10 yıldan beri akciğer kanseri. Yürüyemiyor ve kucağımda taşıyorum. Ne mutlu bana ki anneme bakıyor, dualarını alıyorum. Eşim yıldız 7 yıldan beri bağırsak kanseri.

Oğlum Muhammed Ali ise 4 yıldan beri kan kanseri. Muhammed Ali Aksu, eğitim - öğretimini eve gelen öğretmenler sayesinde sürdürüyor. Biz ailece her ayın 15 gününü Ankara ve İstanbul'da hastanelerde geçiriyoruz. Aile boyu kanser yüzünden hayatımız alt üst oldu."