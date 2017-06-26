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4 kişi foseptik çukurunda can verdi

Adana'nın Aladağ ilçesinde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

26 Haziran 2017 Pazartesi 10:38
4 kişi foseptik çukurunda can verdi

Olay, saat 20.30 sıralarında Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, hamile olduğu belirtilen Elif Boran, foseptik çukuruna düştü. Elif Boran'ın düştüğünü gören akrabaları hamile kadının yardımına koştu. Boran'ı çıkarmak isteyen 3 yakını da çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla jandarma, çukura düşen 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ölen 4 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da olay yerine gitmek için yola çıktı. Çukurda bir çocuğunda olabileceği çevredeki vatandaşlar tarafından iddia ediliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Foseptik çukurunda ölen 4 kişinin cenazesi morga getirildi

Adana’da foseptik çukuruna düşerek hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Ölenlerin yakınları cenazeler ambulanstan indirilirken gözyaşlarına boğuldu. 

Olay, saat 20.30 sıralarında Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, hamile olduğu belirtilen Serpil Kurt, foseptik çukuruna düştü. Serpil Kurt’un düştüğünü gören akrabaları Harun Cihan (33), Cihat Cihan (33) ve Erol Köse hamile kadının yardımına koştu. Kurt’u çıkarmak isteyen 3 yakını da çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla jandarma, çukura düşen 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ölen 4 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere askeri helikopter ile Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirilirken çevik kuvvet polisleri de yoğun güvenlik önlemi aldı. Bu sırada ölenlerin yakınları ise gözyaşlarına boğulurken, bir genç kız, “Annem bırakma bizi, gidemezsin” diye feryat etti. Cenazeler otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilecek. 

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 10:38
  1. adana
  2. foseptik çukuru
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