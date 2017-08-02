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4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Trabzon’un Bahçecik mahallesinde4. kattan düşen şahıshayatını kaybetti.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:23
4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Olaysaat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Halil İ .B. (51)binanın 4 katındaki çatı katından düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Ambulans ile hastaneye kaldırılan Halil İ.B’nin öldüğü belirlenirken cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Öte yandan Halil İ.B’nin intihar mı yoksa düşme sonucu öldüğü araştırılıyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:23
  1. Trabzon
  2. Adli Tıp Kurumu
  3. Bahçecik
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