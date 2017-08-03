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4. kattan düşen çocuk yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir apartmanın 4. katından düşen çocuk yaralandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:24
4. kattan düşen çocuk yaralandı

Olay, Mevlana Mahallesi Varol Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 4. katında balkonda oynayan 4 yaşındaki Ahmet Talha Şen asfalt zemine düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:24
  1. Samsun
  2. Bafra
  3. Mevlana
  4. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
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