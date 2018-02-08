Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

4 isim il başkanlığı için Ankara'ya davet edildi

AK Parti Aydın İl Başkanı Ertürk’ün istifa etmesinin ardından dört ismin il başkanlığı için Ankara’ya davet edildiği bildirildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:49
4 isim il başkanlığı için Ankara'ya davet edildi

AK Parti Genel Merkezi tarafından atanan AK Parti İl Başkanı Ahmet Ertürk’ün 82 günlük görev süresinin ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek geçtiğimiz hafta istifa etmesinin ardından yeni başkan arayışları devam ediyor. AK Parti İl Başkan adayları mimar Mehmet Arkun, avukat Ömer Özmen, ziraat mühendisi Nedim Kaplan ve eğitimci Cengiz Altıntaş’ın AK Parti Genel Merkezine davet edildikleri öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:49
  1. AK PARTİ
  2. Aydın
  3. İç Politika Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komisyon kuruldu! Türkiye peşine düştü
    1. Komisyon kuruldu! Türkiye peşine düştü
    2. Altının gramı güne nasıl başladı?
    3. Amerika'nın Türkiye'ye karşı 4 büyük..
    4. Ardahan'da FETÖ firarisi sahte..
    5. Almanya'da o bakanlığa tekrar Türk..
    6. Bir dönemin Türk devi için iflas istendi
    7. Terim'den oyuncularına uyarı
    8. Altay Tankı için tarihi gün
    9. Mersin'de sahte içki operasyonu: 1..
    10. 3'üncü Havalimanı'nın yüzde 78'i tamam
    11. Adana’da öğretmenden öğrenciye..
    12. Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı!..
    13. Bankaların ücret tarifesi yüzde 50..
    14. Trump'a bir şok daha! 'Hayır' dedi
    15. Sergey Lavrov: 1 milyon insanın..
    16. Fenerbahçe'de Janssen defteri kapandı
    17. Terör örgütü DAEŞ kadın teröristleri..
    18. Askerliğini yapmayan Ahmet Hakan:..
    19. Samuel Eto'o G.Saray maçında olacak..
    20. Esed, ABD askerleriyle çatıştı!..
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar