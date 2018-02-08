4 isim il başkanlığı için Ankara'ya davet edildi
AK Parti Aydın İl Başkanı Ertürk’ün istifa etmesinin ardından dört ismin il başkanlığı için Ankara’ya davet edildiği bildirildi.08 Şubat 2018 Perşembe 09:49
AK Parti Genel Merkezi tarafından atanan AK Parti İl Başkanı Ahmet Ertürk’ün 82 günlük görev süresinin ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek geçtiğimiz hafta istifa etmesinin ardından yeni başkan arayışları devam ediyor. AK Parti İl Başkan adayları mimar Mehmet Arkun, avukat Ömer Özmen, ziraat mühendisi Nedim Kaplan ve eğitimci Cengiz Altıntaş’ın AK Parti Genel Merkezine davet edildikleri öğrenildi.
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