4 ile fatura müjdesi

Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, şirketin 1 Mart itibariyle üç ortaklı yapıdan tekrar Limak çatısı altında faaliyetlerine devam eder hale geldiğini belirterek, 2017’yi müşteri memnuniyeti yılı ilan ederek, iki proje başlattıklarını açıkladı.

Esnek Fatura uygulamasının Türkiye’de ilk olduğunu ve bu uygulama ile müşterilerine fatura son ödeme tarihlerini belirleme avantajı sunduklarını ifade eden Aytac, fatura alt limitini belirleme imkanı ve düzenli ödeme yapan mesken müşterilerine çeşitli ayrıcalıklar da getirdiklerini söyledi. Aytaç, “Uygulamamız Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki müşterilerimizle ülke genelinde 81 lira üzeri fatura ödeyen serbest tüketici müşterilerini kapsıyor” dedi. Fatura son ödeme tarihleriyle ilgili memur, emekli gibi farklı kategorideki müşterilerden gelen talepleri gündeme aldıklarını anlatan Aytac, şunları kaydetti: “Fatura son ödeme tarihleri mevzuata göre sayacın okunduğu güne 10 gün ilave edilerek tespit edildiği için memur, emekli veya diğer ücretli çalışanların maaş ödeme tarihlerine denk gelemeyebiliyordu. Esnek fatura ile tüm mesken müşterilerimiz fatura son ödeme tarihlerini kendileri belirleyebiliyor ve geç ödeme kaynaklı olarak yansıyan gecikme zammı, elektriğin kesilmesi gibi sıkıntıları yaşamıyorlar. Esnek fatura uygulamasıyla müşterilerimiz fatura alt limitini de belirleyebiliyor. Ayarlanabilir fatura alt limiti ile özellikle yazlık ve kışlık evleri olan müşterilerimizin küçük faturalar sebebiyle yaşadığı sıkıntılar ortadan kalkacak.” Serbest tüketiciye satışta 45 şehre ulaştı Aytac, serbest tüketici uygulamasındaki son değişiklikle birlikte geçen yıl itibariyle Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale’den oluşan bölgeleri dışında ülke geneline de satış yapmaya başladıklarını söyledi. Faturanın 81 liranın üzerinde olması halinde serbest tüketici hakkı kazanıldığını anımsatan Aytac, “Bu yıl bölgemizde 250 bin civarında tüketici serbest tüketici hakkından faydalanma imkanına kavuştu. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda bu limit sıfırlanacak ve herkes bu haktan faydalanacak. Bölgemizde 2.6 milyonu aktif olmak üzere toplam 3 milyon civarında müşterimiz var. Bunların yüzde 20’si serbest tüketici kapsamına girdi. Geri kalan yüzde 80’lik kısım limiti geçmediği için önümüzdeki yıllarda yapılması beklenen limit azaltmalarını bekleyecek. Yılın ilk üç ayında 90 bin müşterinin bizi tercih ederek indirimli elektrik kullanmaya başladı. Bu ciddi bir sayı. Dışarıdaki şirketleri tercih eden müşteri olmadı açıkçası. Serbest tüketici alanında ülke genelinde 45 ilde satışa başladık. Ciddi bir yapılanma içindeyiz” dedi.

Tüketim profiline göre projeler üretiyor

Serbest tüketici tarafında sanayi, ticarethane ve konut olmak üzere üç ana grupları olduğunu dile getiren Aytac, tüketim profiline göre analiz yaparak projeler ürettiklerini anlattı. Piyasada EPDK’nın lisans verdiği 200 civarında şirket olduğunu belirten Aytac, tedarikçi seçiminde tüketicinin şirketin arkasında ciddi bir üretim gücü olup olmadığına bakması gerektiği konusunda uyardı. Aytac, “Önerilen fiyat sürdürülebilir mi? Alt yapısı uygun mu? Bu gibi kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor” dedi. Grup olarak aynı zamanda enerji üreticisi olduklarına dikkati çeken Aytac, şunları kaydetti: “Limak’ın hidroelektrik, kömür ve doğalgaz santralleri var. Bu çeşitlendirilmiş portföy enerjide genel bir sıkıntı yaşandığında Limak Uludağ’a büyük avantaj sağlıyor. Örneğin bu kış ne kadar meskenlere yansımasa da ciddi bir doğalgaz krizi geçirdik. Üretim yapımızla bu sıkıntıyı müşterilerimize yansıtmadık.”

Hizmet ağını genişletiyor

Online işlem, e-arşiv ve e-fatura ile müşterilerin erişimini kolaylaştırdıklarını söyleyen Aytac, aynı hizmeti çağrı merkezleriyle de verdiklerini anlattı. Müşteri işlem merkezlerinin (MİM) ardından yetkili işlem merkezleri (YİM) sayısını da artırmaya odaklandıklarını belirten Aytac, şu bilgileri verdi: “Hizmet ağımızı genişletiyoruz. Bunu yaparken müşterinin konforunu ön planda tutuyoruz. Bu merkezlerin en büyük avantajı elektriğin yanı sıra doğalgaz ve su faturasının da ödenebilmesidir. Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale olmak üzere bölgemizde 70’in üzerinde müşteri işlem merkezine ulaştık. EPDK’nın belirlediği serbest tüketici limiti olan yıllık 2400 kWh ve üzerinde elektrik tüketen serbest tüketiciler, yetkili işlem merkezleri aracılığıyla, Limak Uludağ’ın Yuvam Güvende kampanyasından ve indirimli elektrik avantajlı tarifelerden yararlanabiliyor.”