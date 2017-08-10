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4 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişinin ev ve arabalarında 125 kilo esrar ele geçirildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 11:27
4 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda aralarında kadınların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve arabalarında yapılan aramalarda 125 kilo esrar ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadale Şube ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. 5 ay süren takip ardından Konya başta olmak üzere Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Bingöl'de bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 5'i kadın 25 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da yapılan operasyonda dedektör köpek 'Ares' tarafından şüphelilerin evlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda 125 kilo esrar ele geçirildi. Bir eve yapılan baskında bahçeye ekili hint keneviri bulundu. Şüphelilerin uyuşturucuyu ev eşyaları içerisine gizlediği ve araçlarda zulalayarak illere soktuğu belirtildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.




Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 11:27
  1. konya
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. 4 il
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