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4 ilde sağanak bekleniyor

Meteorolojiden, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

01 Ağustos 2017 Salı 11:34
4 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır'da aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. 

Yağış alan yerlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 23, Iğdır ve Erzincan'da 20, Erzurum'da 17, Ağrı'da 15, Ardahan ve Kars'ta 11 derece olarak kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Tunceli'de 41, Erzincan'da 39, Iğdır'da 38, Erzurum ve Ağrı'da 35, Kars'ta 31, Ardahan'da 29 derece olması bekleniyor.

Bölgede yağış beklenmeyen Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:34
  1. Iğdır
  2. Erzincan
  3. Erzurum
  4. Tunceli
  5. Ağrı
  6. Kars
  7. Ardahan
  8. Erzin
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