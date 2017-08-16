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4 ilde rüşvet operasyonu!

Karabük merkezli 4 ilde gerçekleştirilen rüşvet ve sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 07:58
4 ilde rüşvet operasyonu!

Karabük Emniyet Müdürülüğü ekipleri tarafından Karabük, İstanbul, Ankara ve Amasya'da yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesi'ne getirilen 10 şüpheli, savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Karabük Valiliği İl Göç İdaresi̇ yöneticisi Selman A, polis memuru Şaban Ö, Yusuf K, Fikri A, Ercan K, yabancı uyruklular Mahmut K. ve Muhammed A.A. tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar doğrultusunda Karabük, İstanbul, Ankara ve Amasya'da Göç İdaresi̇ Müdürlükleri ile bazı kurumlara operasyon düzenlemişti. Operasyonlarda, Karabük Valiliği İl Göç İdaresi̇ yöneticisi ve iki çalışanı ile aralarında polis ve yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 9 kişi 11 Ağustos'ta, bir kişi ise dün gözaltına almıştı. Polis ekipleri, şüphelilerin çalıştığı kurumlardaki bazı dijital doküman ve evraka el koymuştu. Operasyon kapsamında 3 ki̇şi̇ni̇n daha arandığı belirtilmişti.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 07:58
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