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Borsadan 4 günde 4. rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,5 değer kazanarak tarihinde ilk kez 120 bin puanın üzerini gördü.

26 Ocak 2018 Cuma 15:29
Borsadan 4 günde 4. rekor

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.424,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,93, holding endeksi de yüzde 1,33 yükseldi. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,12 ile elektrik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 120.296,97 puanı görmesinin ardından 120.000 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 121.200 ve 122.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 117.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 15:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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