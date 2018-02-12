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4 futbolcuyu soyunma odasında acımasızca dövdüler!

Bölgesel Amatör Lig 12'nci grupta mücadele eden Yeni Çansporlu futbolcular, 2-2 beraberi kaldıkları Sultangazispor maçının ardından saldırıya uğradı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 14:57
4 futbolcuyu soyunma odasında acımasızca dövdüler!

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 12'nci grupta mücadele eden Yeni Çansporlu futbolcular, 2-2 beraberi kaldıkları Sultangazispor maçının ardından saldırıya uğradı. Darp edilen 4 futbolcu hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sosyal medyadaki görüntüler, spor kamuoyundan tepki gördü.

Çanakkale temsilcisi Yeni Çanspor, dün İstanbul deplasmanında karşılaştığı Sultangazispor ile 2-2 berabere kaldı. Yeni Çansporlu futbolcular, iddiaya göre maçın bitiş düdüğüyle birlikte Sultangazisporlu futbolcular ve taraftarların saldırısına uğradı. Güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı olaylarda, darp edilen Yeni Çansporlu sol bek oyuncusu Serbay Keskin, orta saha oyuncusu İsa Fuat Dayı, kaleci Miraç Yardım ve stoper Muhammet Çetin Polat, aldığı darbelerle kanlar içinde kalarak, hastanelik oldu. Diğer oyuncular ise kendilerini güçlükle soyunma odasına atabildi.

Yeni Çanspor’lu bazı oyuncular, saha içinde başlayıp soyunma odasına kadar devam eden çirkin saldırıları ve sonrasını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Video ve fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, çirkin saldırıya tepkiler yağdı. Hastanede tedavileri tamamlanan futbolcular, gece yarısı taburcu olduktan sonra takımla birlikte Çan'a döndü.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Yeni Çansporlu oyunculara yapılan çirkin saldırıya, sosyal medyadaki kişisel hesabı üzerinden tepki gösterdi. Başkan Kuzu, mesajında şunları söyledi: "Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde, centilmence olması gereken bir müsabakada, Çansporumuz futbol terörüne maruz kalmıştır. Sporcularımıza, İstanbul Sultangazispor deplasmanında yapılan çirkin ve hain saldırıyı kınıyoruz. Saldırganların hak ettikleri cezayı almaları için yasal sürecin en yakın takipçisi olacağız."

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 14:57
  1. Türkiye Bölgesel Amatör Lig
  2. Yeni Çanspor
  3. Sultangazispor

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