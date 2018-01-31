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4 fırın çalışanı ölü bulundu

İstanbul Başakşehir’de bir fırının yatakhanesinde ikisi yabancı uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu.

31 Ocak 2018 Çarşamba 19:52
4 fırın çalışanı ölü bulundu

4 kişinin yedikleri tavuktan ya da karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği belirtilirken, kesin ölüm nedenlerinin Adli Tıp Kurumundaki incelemeden sonra netlik kazanacağı bildirildi. Fırın sahipleri gözaltına alındı.

 Adem Porsuk,(24) kardeşi Oktay Porsuk,(17) Suriye İdlipli Agıl Resıd(19) ve soyadı tespit edilemeyen Hikmet isimli Pakistanlı Başakşehir Hürriyet Bulvarı üzerindeki fırında çalışıyor, fırının yatakhanesinde kalıyordu. Dün gece saat 23.30 sıralarında fırının sahibi fırına geldi.

UYANDIRMAYA ÇALIŞTI ANCAK...

Hamur kazanını kontrol ettikten sonra hamur hazırlanması için yatakhanede uyuyan 4 çalışanı uyandırmaya çıktı. Çalışanlara uyanmaları için seslendi ancak uyanmıyorlardı. 4 çalışanın nefes almadığını farketti. Hemen 112 sağlık ekinini aradı, yardım istedi. Olay yerine polis ekipleri de geldi. Olay yerine gelen sağlık ekibi 4 kişiyi hemen hastaneye kaldırdı. Ancak 4 kişi için çok geçti, hepsi ölmüştü.

YEMEK ARTIKLARINDAN NUMUNE ALINDI

Cesetler üzerinde yapılan incelemede herhangi bir kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmadı. Polis yaptığı araştırmada, 4 çalışanın akşam tavuk yediklerini belirledi. Yemekten arta kalan tavuk parçalarından incelenmek üzere numune alındı. 4 fırın çalışanının karbonmonoksit zehirlenmesine de maruz kalmış olabilecekleri değerlendirildi.

Cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kesin ölüm nedenlerinin burada yapılacak incelemeyle netlik kazanacağı belirtildi. Polis savcılık talimatıyla fırın sahipleri R.Y ve O.T’yi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 19:52
  1. Fırın çalışanı
  2. fırında ölüm
  3. zehirlenme
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