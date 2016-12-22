4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti

Sanatçının Başar’la yaptığı evlilikten dünyaya gelen Umut ve Ayşe, 3 Aralık 2015’te babalarının mirasının reddi talebiyle dava açmış, mahkeme mirasın reddine karar vermişti.

Kırca’nın ilk eşi Nur Diner’den olan oğulları Oğulcan ve Özdeş’in de aynı taleple mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Mahkeme, mirasın reddine karar verdi.

350-400 BİN LİRA BORCU VAR



Levent Kırca'ya yakın çevrelerden edinilen bilgiye göre; oyuncunun borcunun rakamsal değerinin de 350-400 bin lira arasında değiştiği belirtildi. Konuyla ilgili araştırma yapan Kırca'nın çocuklarının işin içinden çıkamayınca reddi miras davası açtıkları öğrenildi.

EKONOMİK SIKINTILARIM VAR" DEMİŞTİ



Vefatından bir ay önce Ayşe Arman'a röportaj veren Levent Kırca, ekonomik sıkıntılarından bahsetmişti. Mirası reddeden kardeşler, böylelikle oyuncunun borçlarından da sorumlu tutulmayacaklar.



NE BORCU NE ALACAĞI



Levent Kırca'nın eski avukatları da, "Bir kişi vefat ettikten sonra hem borç hem alacak mirasçılara kalır. Mirasçılar eğer kayıtsız şartsız mirasın reddini istiyorlarsa bu vefat edenin ne borcunu ne de alacağını istemiyoruz demektir" diye konuştu.