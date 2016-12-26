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4 Beygirlik lüks otomobil rüzgârı

Ulaşımın daha çok bisiklet ile yapıldığı Çin’de elektrikli otomobillere olan ilgi de günden güne artıyor. 26 yaşındaki bir girişimci olan Liu Shengqi isimli genç 4 beygir gücünde lüks otomobillerin tasarımlarına benzer nitelikte elektrikli otomobiller üretiyor.

4 Beygirlik lüks otomobil rüzgârı
Eklenme: 26 Aralık 2016, 11:01
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Son yıllarda şehir içerisinde kullanılmak üzere LSEV yani düşük hıza sahip elektrikli otomobil pazarı gelişmeye devam ederken, Çin'de gelişmekte olan altyapı ve menzil değerleriyle birlikte değişik bir hamle ile dikkatleri üzerine çekiyor.

26 yaşındaki girişimci Liu Shengqi bu pazara tasarımlarıyla farklı bir bakış açısı getiriyor. Pagani ve Ferrari'ye benzer tasarım prototipleriyle kullanıcıların karşısına çıkan Shengqi beklediği ilgiden fazlasını görünce seri üretime bile başlamış. Prototip oluşturma süreci yedi ay süren, 4 ve 10 beygir olmak üzere iki versiyonla satışa çıkan modellerin toplam ağırlığıysa sadece 200 kg. Shengqi, 4 beygirlik versiyonun saatte maksimum 40 km hıza erişebildiğini ve 80 km'lik menzile sahip olduğunu belirtirken 10 beygirlik versiyonun saatte 60 km hıza ve 100 km menzil değerine sahip olduğunu belirtiyor.

Söz konusu araç için belirlenen fiyat ise 5470 dolar seviyesinde.


(Yeni Şafak)
 
EtiketlerÇinFerrariUla
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