4 ay içinde kurdu, şimdi para basıyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Avrupa Birliği Projesi sayesinde yüzde 50 hibe alarak Mersin'de açılan su ürünleri işletme, depolama ve soğuk hava tesisi fabrikası, Çukurova'nın en büyük balık dondurma, işleme ve ihracat merkezi oldu. Fabrika Müdürü Murat Şeker, "Bu yıl hedefimiz en az 10 milyon liralık ihracat" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) üyesi Kainat Su Ürünleri İşletme, Depolama ve Soğuk Hava Tesisi Fabrikası, bölgenin en önemli balık dondurma, işleme ve ihracat merkezi oldu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Avrupa Birliği Projesiyle fabrikanın yapımı ve ekipman giderlerinin yüzde 50'si hibe ile karşılanırken, 3 yıl gibi kısa bir sürede fabrika 5 milyon liralık ihracat rakamına ulaştı. Proje ve fabrikayla ilgili bilgi veren fabrikanın ortaklarından Bekir Bakırcı, bu projeyi kırsal kalkınmayı destekleme Avrupa Birliği projesi ile yaptıklarını ifade ederek, yüzde 50 hibe aldıklarını belirtti. Fabrikanın 4 bin metrekare üzerinde 2 bin 100 metre kapalı alana sahip olduğunu kaydeden Bakırcı, "Çevresinde eksi 18 derece soğuk hava depoları, eksi 40 derece odaları ile birçok makine desteği ile burada faaliyet gösteriyoruz. İhracat, transit ve iç piyasa olmak üzere ticaretimizi devam ettiriyoruz. Şu anda burada 15 kişiye istihdam sağlanmaktadır. Proje onaylandıktan sonra biz bu fabrikayı 4 ay içinde kurduk. 6. ayımızda da hibemizi aldık" ifadelerini kullandı.

"BU YIL HEDEFİMİZ EN AZ 10 MİLYON LİRALIK İHRACAT"

Fabrika Müdürü Murat Şeker ise Mersin'de bu fabrika kurulmadan önce dondurulmuş ürün ticaretinin yapıldığını ancak ihracatın İzmir gibi bölgelerde balıkların işlendikten sonra yapılabildiğini dile getirdi. Bu ticaretin başında alım ve satım yapmak olduğunu söyleyen Şeker, "Bunun birde tüm alıp işleyip, paketleyip, gönderen kısmında olduk. Ayrıca dondurulmuş üründe şöyle bir yanlış algı var. Taze balık her zaman daha taze deniliyor ama biz burada şunu gördük. Dondurulmuş ürün anında şoklanıyor, ama taze balık Mersin gibi bir yerde bile en kötü 3 günde buraya geliyor. Bir yıl önce şoklanmış balık 4-5 günlük balıktan daha taze duruyor ve daha taze oluyor. 2017 yılında 5 milyon liralık bir ihracat yaptık. 2016'ya göre bu rakam en az 5 katı. Bu yılda 2017 yılında yaptığımız ihracatın en az 2 katına çıkma hedefindeyiz. Transit ticaretimiz de 20 milyon lira civarında olacak. Tabi artık ithalatta yapıyoruz. Bu yıl 3-4 milyon liralık bir ithalat bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"BU PROJEYLE ÜST LİMİT OLAN 1 MİLYON 250 BİN EURO'NUN TAMAMI KULLANILDI"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğü’nden Ali Mete de proje geçtikten sonra yapım aşaması ve makine ikmal anlamında kontrollere başlandığını dile getirdi. Kontroller sonucunda yapılan işin yüzde 50'sinin hibe olarak verildiğini vurgulayan Mete, "Bu projenin de yüzde 50'si bu destek kapsamında ödendi. Tüm ekipmanların, inşaat kalemlerinin alınması bizim aracılığımızla gerçekleştirildi. Bu projenin tedbirinde de üst limit olan 1 milyon 250 bin Euro'nun tamamı kullanıldı. Bekir Beye o zaman 625 bin Euro ödeme yapıldı. Bu projeye sadece su ürünleri değil aynı zamanda meyve, sebze işleme ve paketleme, sadece soğuk hava depoları yapmak isteyenler, süt ürünleri işleme ve paketleme, et ürünleri işleme ve paketleme, kesimhaneler bir çok tedbirin alt başlığında farklı farklı limitlerde yatırımcılar destek alabilir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Müdür Şeker, fabrikanın çalışmalarını yerinde anlattı.