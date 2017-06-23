İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katar'a ambargo şartı: Türk üssünü kapatın

Katar'a ambargo uygulayan 4 Arap ülkesi ağzındaki baklayı çıkardı. Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması için 13 maddelik istek listesi gönderildi. Maddelerden biride ülkede bulunan Türk üssünün kapatılması.

23 Haziran 2017 Cuma 12:45
Katar'a ambargo şartı: Türk üssünü kapatın

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar'dan 10 gün gün içinde El Cezire yayın kuruluşu ve Türkiye'nin Katar askeri üssünü kapatıp İran'la ilişkilerini azaltmasını istedi.

Arap ülkelerinin terörü finanse ettiği iddiasını reddeden Katar, bölgede istikrarı desteklediğini savunuyor. Başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 9 ülke Katar'la ilişkileri kesmiş, kara, deniz ve hava bağlantılarını da durdurmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Arap ülkelerine Katar'a makul ve uygulanabilir isteklerinin ne olduğunu bildirmesi çağrısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Katar'dan isteklerini kısa bir zamanla sınırlandırmasının Washington'da hayal kırıklığına yol açtığı iddia edildi. 

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 12:45
  1. katar
  2. Suudi Arabistan
  • E.ozdemir.E.ozdemir.1 sa önce
    Biraz agir olacak ama sizler fistanı yukarı kaldırıp sam amcayı davet etmeye alışmışsınız. Korkmayın Türkler adaletli insanlardır. Dostluğuna guvenin fakat düşmanlığındanda korkun. Müslüman müslümandan korkacaksa islamiyet nerde kaldı?İslamiyetzevki sefa icinde yüzen 3 Keçi sakallı krallara kaldıysa vay ummetin haline.
  • drdr2 sa önce
    alayının amekikan köpeği
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bonzai krizine giren gençlerin hali yürekleri burktu
  1. Bonzai krizine giren gençlerin hali..
  2. Bakan çok kızdı! Kılıçdaroğlu'nu..
  3. LGBT gerilimi yükseliyor: İslami..
  4. Ağladı diye bebeğini öldürdü!
  5. Burger King ve McDonald's bin Selman'a..
  6. Eşini vurup ne olur ölme diyen sanığa..
  7. Cumhurbaşkanının uçağının inişi..
  8. Adana'da korkunç vahşet! Ağlayan..
  9. Halkın yüzde 60'ı ana akım medyaya..
  10. Erdoğan ve Putin'den flaş görüşme
  11. Balyozlu işkence! Vura vura..
  12. Bayram namazı saatleri! Bayram Namazı..
  13. Etek giydirip sokakta dolaştırdılar
  14. "Fransa'yı nazilerin elinden biz..
  15. Silahlar susar susmaz… Dünya bu..
  16. Fabri'ye talip çıktı
  17. İtalyan ekibi Sneijder'e talip oldu
  18. Aykut Kocaman neşteri vurdu! 9 oyuncu..
  19. Adil Öksüz hakkında çarpıcı iddia:..
  20. Sağlıklı bayram için 10 altın öneri
Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''