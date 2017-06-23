Katar'a ambargo şartı: Türk üssünü kapatın

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar'dan 10 gün gün içinde El Cezire yayın kuruluşu ve Türkiye'nin Katar askeri üssünü kapatıp İran'la ilişkilerini azaltmasını istedi.



Arap ülkelerinin terörü finanse ettiği iddiasını reddeden Katar, bölgede istikrarı desteklediğini savunuyor. Başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 9 ülke Katar'la ilişkileri kesmiş, kara, deniz ve hava bağlantılarını da durdurmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Arap ülkelerine Katar'a makul ve uygulanabilir isteklerinin ne olduğunu bildirmesi çağrısında bulunmuştu.



Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Katar'dan isteklerini kısa bir zamanla sınırlandırmasının Washington'da hayal kırıklığına yol açtığı iddia edildi.