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4 Arap ülkesinden yeni Katar kararı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar uçaklarının acil durumlarda hava koridorunu kullanmasına izin verecek.

30 Temmuz 2017 Pazar 22:50
4 Arap ülkesinden yeni Katar kararı

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziranda Suudi arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katara abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 22:50
  1. Suudi Arabistan
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Katar
  4. Mısır
  5. Bahreyn
  6. arabistan
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