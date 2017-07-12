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4 Arap ülkesinden flaş Katar kararı!

Katar'a ambargo başlatan Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn, Doha yönetimine sundukları taleplerin tamamı yerine getirilinceye kadar uygulamalarının süreceğini açıkladı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 02:47
4 Arap ülkesinden flaş Katar kararı!

Katar'a ambargo başlatan Suudi ArabistanMısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Doha yönetimine sundukları taleplerin tamamı yerine getirilinceye kadar uygulamalarının süreceğini açıkladı.

'DEVAM EDECEK'

Katar'a tavır alan 4 ülke tarafından yayımlanan ortak bildiride, "Katar makamları terörle mücadele ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını kapsayan adil taleplerimizin tamamını yerine getirinceye kadar halihazırdaki uygulamalarımız devam edecek." ifadesine yer verildi.

Bildiride, ABD'nin terör ve buna finansman desteği sağlanmasıyla mücadeledeki rolü ve kaynağı ne olursa olsun, ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi'nde sağlam bir ortaklığın, ayrıca terör ve aşırılığa karşı uluslararası net bir tavrın oluştuğu aktarıldı.

'BU ADIM YETERSİZ'

Katar ile ABD arasında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik dün imzalanan mutabakat zaptının, 4 ülkenin uzun zamandır Katar'dan "teröre desteğini kesmesi" çerçevesinde defalarca bildirdiği talep ve baskılarının bir neticesi olduğu belirtilen bildiride, "Bu adım yetersiz. Katar makamlarının terörün desteklenmesi, buna kucak açılması ve finanse edilmesiyle mücadeledeki ciddiyeti yakından izlenecek." değerlendirmesi yapıldı.

Bildiride, Doha yönetiminin "terörü desteklediği, finanse ettiği, aşırılık yanlılarına kucak açtığı, nefret söylemini yaygınlaştırdığı ve diğer ülkelerinin içişlerine müdahale ettiği" öne sürüldü. Katar aleyhindeki uygulamaların bu nedenlere dayandığı ifade edilen bildiride, Doha yönetiminin buna tam anlamıyla son vermesi ve adil, yasal talepleri yerine getirmesi gerektiğine değinildi.

Dışişleri bakanları krizi görüşecek

 

Ambargo uygulayan ülkelerin dışişleri bakanları ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Körfez krizi kapsamında bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmesi bekleniyor. 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 02:47
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