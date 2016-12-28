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4-6 Yaş Kuran Kurslarında görev almak isteyen öğreticilerin dikkatine

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 81 il müftülüğüne 4-6 Yaş Çocuk Egitimi ve Etkinlikleri Modüler Programı hakkında bir yazı göndererek gerekli çalışmaların yapılmasını istedi..

4-6 Yaş Kuran Kurslarında görev almak isteyen öğreticilerin dikkatine
Eklenme: 28 Aralık 2016, 14:22
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İşte o yazı;

4-6 Yaş grubuna yönelik Kur’an Kursları Öğretim Programının uygulandığı sınıflarda görev almak isteyen Kur’an kursu öğreticilerimize yönelik olarak Genel Müdürlüğümüz ile MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında, “4-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri ve Eğitimi” adında modüler sertifika eğitim programı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren söz konusu eğitim programındaki ders modüllerini (296 saatlik kredi) tamamlayan veya bunun üzerinde bir krediye sahip sertifikası olan öğreticilere 4-6 yaş grubuna yönelik kurs ve sınıflarda görev verilmesi planlanmaktadır. Ancak, 296 saat ve üzeri krediye sahip sertifikası olanlar ile böyle bir eğitime halihazırda devam edenlerin bu sertifika eğitimini almalarına gerek bulunmamaktadır.

 
Etiketler4-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri ve EğitimiKur’an kursuKur’an kursu öğreticileriMEBHayat Boyu Öğrenme Genel MüdürlüğüDiyanet İşleri Başkanlığı
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